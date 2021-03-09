В России выявили менее 9 тыс. случаев коронавируса. Впервые с октября

В России выявили 9 445 случаев коронавируса за сутки, сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием. Это на 808 заражений меньше, чем вчера. Менее 10 тыс. случаев в последний раз регистрировали 3 октября, когда инфекцию обнаружили у 9859 человек.
Больше всего новых заболевших в Москве, Петербурге, Московской, Нижегородской, Ростовской, Воронежской, Самарской, Иркутской, Саратовской и Свердловской областях.
Общее число выявленных пациентов с COVID-19 в стране увеличилось до 4 342 474. За последние сутки вылечились 9 931 человек, за все время — 3 932 177. За сутки умерли 336 пациентов, за весь период — 89 809.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире число заразившихся коронавирусом превысило 117 млн человек, 2,6 млн из них умерли. Россия находится на четвертом месте по числу заражений, на первом — США (29 млн). На втором месте — Индия (11,2 млн), на третьем — Бразилия (11 млн).