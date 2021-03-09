В России выявили менее 9 тыс. случаев коронавируса. Впервые с октября

В России выявили 9 445 случаев коронавируса за сутки, сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием. Это на 808 заражений меньше, чем вчера. Менее 10 тыс. случаев в последний раз регистрировали 3 октября, когда инфекцию обнаружили у 9859 человек.

Больше всего новых заболевших в Москве, Петербурге, Московской, Нижегородской, Ростовской, Воронежской, Самарской, Иркутской, Саратовской и Свердловской областях.