Slava Marlow опубликовал клип на хит «Ты горишь как огонь». Главную роль исполнила блогерша Карина Егамедиева, более известная как Karrrambaby. За сутки видео собрало уже более 3,1 млн просмотров.

Ролик посвящен девушке, которая управляет огнем. Когда она показывала свои способности Артему Готлибу (настоящее имя Slava Marlow), случайно спалила машину, а когда он ее поцеловал — подожгла дом.