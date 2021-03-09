Slava Marlow опубликовал клип на хит «Ты горишь как огонь». Главную роль исполнила блогерша Карина Егамедиева, более известная как Karrrambaby. За сутки видео собрало уже более 3,1 млн просмотров.
Ролик посвящен девушке, которая управляет огнем. Когда она показывала свои способности Артему Готлибу (настоящее имя Slava Marlow), случайно спалила машину, а когда он ее поцеловал — подожгла дом.
Ученые посадили девушку в стеклянный куб и надели смирительную рубашку. Но в конце ролика она вырывается из заточения, и герои уходят вместе.
Трек «Ты горишь как огонь» вышел 18 февраля. Однако еще до официального релиза песня быстро набрала популярность в TikTok.