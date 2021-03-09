Вышел трейлер сериала «Кунг-фу». Это ремейк одноименного проекта 1970-х

Проект рассказывает об американке китайского происхождения Ники, которая бросает учебу в колледже и отправляется на поиски себя в монастырь, где обучается боевым искусствам. Вернувшись в США, она обнаруживает, что родной город погряз в преступности и коррупции, и вступает борьбу с бандитами.

Роли в «Кунг-фу» исполнили Оливия Лян, Шеннон Данг, Бредли Гибсон, Патрисия Пембертон и другие. Шоураннером выступила Кристина Ким, написавшая сценарии к шести эпизодам сериала «Остаться в живых». Премьера намечена на 7 апреля.

Ранее The CW выпустил новый трейлер «Супермена и Лоис» — супергеройского сериала по вселенной комиксов DC. По сюжету Кларк Кент вместе с женой Лоис Лейн и детьми — двумя сыновьями-подростками, которые могут унаследовать силы отца, — переезжает в Смолвиль. Там он надеется найти баланс между супергеройством и семейной жизнью.