Умерла писательница Татьяна Полякова. Она написала более 90 детективных романов

Во Владимире умерла российская писательница Татьяна Полякова. Об этом сообщает ТАСС.

Полякова несколько лет боролась с онкологическим заболеванием, заявила ее менеджер Валерия Сергеева. Писательнице был 61 год.

«Прощание состоится 10 марта, в 10.00, в Свято-Успенском Княгинином монастыре», — сказала Сергеева.

Татьяна Полякова родилась 14 сентября 1959 года во Владимире, где жила до последних дней. Закончила филологический факультет и, прежде чем опубликовать первую книгу, которую написала на спор, 14 лет проработала в детском саду. Она дебютировала в литературе в 1997 году и с тех пор выпускала по три-четыре романа в год. Всего на ее счету более 90 книг, отмечается на сайте издательства «Эксмо», выпускавшего ее работы.