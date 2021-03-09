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Художник Ай Вэйвэй работает над монументом в честь Михаила Горбачева

Виктория Шанина
Сегодня в 12:50

Художник Ай Вэйвэй из Китая работает над монументом, посвященным лидеру СССР Михаилу Горбачеву. Его могут установить в центре Берлина, сообщает Reuters.

Монумент поставят в столице Германии неслучайно — деятельность Горбачева на посту президента СССР привела к падению Берлинской стены, разделявшей город, и воссоединению Германии.

«Горбачев — один из самых важных мыслителей, провидцев, которые помогли создать новые возможности для общества. А Берлин — очень политический город. Горбачев всегда будет символом для людей, ищущих свободы», — заявил художник.

Вэйвэй создаст работу совместно с фондом «Кино во имя мира», который основал словенский активист Яка Бизил.

2 марта Михаилу Горбачеву исполнилось 90 лет. «Афиша Daily» собрала самые важные и интересные материалы про политика.

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