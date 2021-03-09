Подросток из Читы, прикуривший от свечи в храме, получил 120 часов обязательных работ

Мировой суд в Чите назначил 120 часов обязательных работ 18-летнему местному жителю, прикурившему сигарету от свечи в одном из храмов города. Об этом сообщает «Медиазона» со ссылкой на пресс-службу Забайкальского краевого суда.

В августе 2020 года СК по региону завел уголовное дело об оскорблении чувств верующих (ч. 2 ст. 148 УК) на подростка, который «демонстративно» прикурил сигарету о зажженную свечу, стоявшую на алтаре. Свои действия он записал на видео, которое потом опубликовал в тиктоке.

Свою вину молодой человек признал. Как сообщало издание «Тайга.инфо», он трижды публично извинялся, а также заявлял, что получает угрозы в свой адрес.

Митрополит Читинский и Петровск-Забайкальский Димитрий говорил, что готовит ходатайство о помиловании подростка. Он также рассказывал, что лично встречался с ним и его опекунами. Прикуривший от свечи, по его словам, выразил искреннее сожаление о своем поступке.

Статья об оскорблении чувств верующих была введена в УК РФ в 2013 году. Она предусматривает наказание в виде штрафа (до 500 тыс. рублей), обязательных или принудительных работ, административного ареста, а также лишения свободы на срок до трех лет. Поправки были внесены в кодекс после акции Pussy Riot в храме Христа Спасителя в 2012 году.