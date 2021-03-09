Главу минздрава Австралии госпитализировали после вакцинации от коронавируса

Министра здравоохранения Австралии Грега Ханта госпитализировали с подозрением на неназванную инфекцию. Это произошло через несколько дней после его вакцинации от коронавируса препаратом компании AstraZeneca, пишет Reuters.

Сейчас врачи Ханту выдают антибиотики, однако не описывают симптомы болезни. Министр останется в больнице на ночь для наблюдения.

«Ожидается, что министр полностью выздоровеет. Считается, что его состояние не связано с вакциной», — заявили представители политика.

За несколько дней до этого власти Австралии приостановили вакцинацию препаратом от AstraZeneca из‑за смерти одной привитой пациентки и заболевания другой. «В настоящее время нет доказательств причинно-следственной связи с вакцинацией», — заявило Федеральное управление по безопасности в сфере здравоохранения (BASG).