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Славу КПСС арестовали на 7 суток, Монеточка перепела «Белые розы» и другие новости дня 20:41 Дайджест
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Славу КПСС арестовали на 7 суток, Монеточка перепела «Белые розы» и другие новости дня

Валерия Корниенко
Сегодня в 20:41

В России впервые с 16 октября выявили меньше 15 тыс. случаев заражения COVID-19, на этот раз — 14 494. Всего коронавирусом болеют или уже переболели больше 4 млн россиян.

На фоне снижения заболеваемости в Чечне отменили обязательное ношение защитных масок в общественных местах. Также в республике сняли ограничения по передвижению через границы.

Больше 80% россиян знает о митингах в поддержку Алексея Навального, выяснил «Левада-центр». При этом выйти протестовать готовы только 17% опрошенных.

Славе КПСС назначили 7 суток административного ареста за выкрики лозунгов во время протеста 2 февраля. Его признали виновным в мелком хулиганстве за ролик, где он выкрикивает «Лизай, а не кусай, клитор — нежная штучка».

Госдума приняла закон об увеличении штрафов за неповиновение силовикам во время массовых акций. Теперь отдать за нарушение придется в четыре раза больше.

Кирилл Серебренников назвал Алексея Аграновича лучшим кандидатом на пост худрука «Гоголь-центра». Новый руководитель тем временем определил главную задачу: осуществить намеченные на 2021 год планы театра.

Константин Богомолов написал манифест, где сравнил западную идеологию с нацизмом. По его словам, в «Новом этическом рейхе» контролируют не только мысли, но и эмоции, а роль палачей исполняют общество и соцсети.

Нижегородское издание Koza Press, основанное Ириной Славиной, прекращает свое существование. Об этом сообщила дочь покончившей с собой журналистки Маргарита Мурахтаева.

Администрация Джо Байдена заморозила продажу части бизнеса TikTok. Сделку между владельцем соцсети и американскими компаниями Oracle и Walmart приостановили на неопределенный срок.

Сестра Андре, которая считается старейшим человеком в Европе, выжила после коронавируса. Она оправилась от болезни за несколько дней до своего 117-го дня рождения.

«Дорогие товарищи!» Андрея Кончаловского и «Гунда» Виктора Косаковского вошли в шорт-лист «Оскара». Финальный список номинантов на премию объявят 15 марта.

Мишель Обама выпустит детское кулинарное шоу «Ваффлс + Моти» на Netflix. Передача выйдет 16 марта и будет состоять из 10 эпизодов.

Зак Снайдер показал новый образ Джокера в исполнении Джареда Лето из режиссерской версии «Лиги справедливости». Он оказался более мрачным и пугающим, чем был раньше.

Монеточка и Сергей Бурунов спели «Белые розы» группы «Ласковый май». Трек прозвучит в комедии «Родные», где они сыграли главные роли.

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