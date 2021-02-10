Рамзан Кадыров разрешил ходить без масок в Чечне

В Чечне отменяется обязательное ношение защитных масок в общественных местах. Об этом глава республики Рамзан Кадыров объявил на заседании оперштаба по ситуации с коронавирусом.

Сохраняется настоятельная рекомендация носить маски тем, кто еще не болел COVID-19, входит в группу риска или не сделал прививку. После вакцинации также должно пройти несколько дней перед выходом на улицу без средств защиты.

Кроме того, снимаются ограничения по передвижению через границы. Политик объяснил это решение растущим интересом туристов к Чеченской Республике.

«К такому решению мы пришли после тщательного изучения эпидемиологической обстановки в регионе. Она складывается благоприятным образом», — заявил Кадыров.

Глава республики добавил, что «медучреждения оснащены всем необходимым на случай роста заболеваний» и власти продолжат держать ситуацию под контролем. Также он поблагодарил население, которое соблюдало ограничения, и медиков за верность профессии.

Ранее правительство Удмуртии объявило об отмене масочного режима с 12 февраля. Глава региона Александр Бречалов попросил тем не менее использовать маски в общественном транспорте, магазинах, общественных местах и театрах.