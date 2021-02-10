перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
В Арбитражный суд Москвы подали заявление о банкротстве Марка Цукерберга 17:02
Рамзан Кадыров разрешил ходить без масок в Чечне 16:44
В Техасе нашли собаку, пропавшую в 2017 году перед ураганом. Ее вернули семье 16:36
В России увеличат в четыре раза штрафы за неповиновение силовикам на митингах 16:25
Кирилл Серебренников назвал Аграновича лучшим кандидатом на пост худрука «Гоголь-центра» 16:18
Монеточка и Сергей Бурунов спели «Белые розы» группы «Ласковый май» 15:49
материалы пресс-службы В трейлере нового мультфильма Хржановского «нос» Гоголя катается на лимузине под оперу Шостаковича
В трейлере нового мультфильма Хржановского «нос» Гоголя катается на лимузине под оперу Шостаковича 15:46
Старейшая жительница Европы выздоровела от COVID-19 накануне своего 117-летия 15:42
Стримы песен Мэрилина Мэнсона выросли, несмотря на обвинения в абьюзе 15:17
Мишель Обама выпустит детское кулинарное шоу на Netflix 15:06
Издание Koza Press покончившей с собой журналистки Ирины Славиной закрывается 14:55
80% населения России знает о митингах в поддержку Навального 14:39
кадр из видео на ютьюб-канале Музея Москвы «Лучшее время для бесконечных зумов и „Нетфликса“»: актеры зачитали рассказы москвичей о самоизоляци
«Лучшее время для бесконечных зумов и „Нетфликса“»: актеры зачитали рассказы москвичей о самоизоляци 14:35
«Этический рейх»: Константин Богомолов написал манифест, где сравнил западную идеологию с нацизмом 14:09
Детям-сиротам дали бессрочное право на бесплатное обучение в вузах 13:59
Киберспортсмены ведут более здоровый образ жизни, чем среднестатистический человек 13:09
Политех запустит 14 февраля новый семестр «Университета детей» 12:55
Artjazz/Pexels В России выявили менее 15 тыс. случаев заражения COVID-19. Впервые с середины октября
В России выявили менее 15 тыс. случаев заражения COVID-19. Впервые с середины октября 11:32
Соратника Навального Леонида Волкова объявили в международный розыск 10:55
Facebook заблокировал рекламу, посчитав снимки коровы и игроков в крикет «откровенно сексуальными» 10:08
Отключить рекламу

Рамзан Кадыров разрешил ходить без масок в Чечне

Виктория Шанина
Сегодня в 16:44

В Чечне отменяется обязательное ношение защитных масок в общественных местах. Об этом глава республики Рамзан Кадыров объявил на заседании оперштаба по ситуации с коронавирусом.

Сохраняется настоятельная рекомендация носить маски тем, кто еще не болел COVID-19, входит в группу риска или не сделал прививку. После вакцинации также должно пройти несколько дней перед выходом на улицу без средств защиты.

Кроме того, снимаются ограничения по передвижению через границы. Политик объяснил это решение растущим интересом туристов к Чеченской Республике.

«К такому решению мы пришли после тщательного изучения эпидемиологической обстановки в регионе. Она складывается благоприятным образом», — заявил Кадыров.

Глава республики добавил, что «медучреждения оснащены всем необходимым на случай роста заболеваний» и власти продолжат держать ситуацию под контролем. Также он поблагодарил население, которое соблюдало ограничения, и медиков за верность профессии.

Ранее правительство Удмуртии объявило об отмене масочного режима с 12 февраля. Глава региона Александр Бречалов попросил тем не менее использовать маски в общественном транспорте, магазинах, общественных местах и театрах.

События недели на afisha.ru
мультфильм
Душа
Новый мультфильм студии Pixar, рассуждающий о смерти и скоротечности жизни, которую не стоит растрачивать впустую
электроника
Ishome
Главная российская звезда модульных синтов
драма
Северный ветер
Рената Литвинова сняла фильм — продолжение собственной пьесы
рок
«Би-2»
Лидеры российской рок-сцены с эффектными шоу
триллер
Дьявол в деталях
Еще один «Настоящий детектив»
драматический
24 +
Доподлинные интимные истории из первых уст

Другие материалы по темам

Люди
Рамзан Кадыров
Александр Бречалов
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить