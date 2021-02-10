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«Дорогие товарищи!» Кончаловского и «Гунда» Косаковского вошли в шорт-лист «Оскара»

Семён Гудошников
Сегодня в 9:04

Историческая драма Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!» попала в шорт-лист премии «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке». Список претендентов опубликован на сайте американской киноакадемии.

Всего в шорт-листе номинации 15 фильмов. Это ленты, выдвинутые Боснией и Герцеговиной, Чили, Чехией, Данией, Францией, Гватемалой, Ираном, Кот-д’Ивуаром, Мексикой, Норвегией, Румынией и Тунисом.

В прошлом сентябре картина «Дорогие товарищи!», посвященная расстрелу мирной демонстрации рабочих в Новочеркасске в 1962 году, взяла специальный приз жюри на 77-м Венецианском кинофестивале.

Еще одна лента российского режиссера — «Гунда» Виктора Косаковского — вошла в шорт-лист «Оскара» в категории «Лучший документальный полнометражный фильм». Картина производства Норвегии и США следит за жизнью свиньи по имени Гунда, ее попросят, а также коровы и куриц.

Ранее ведущий кинокритик The New York Times Манола Даргис включила «Гунду» в список десяти лучших на ее взгляд фильмов 2020 года. Также картина Косаковского была в списке номинантов на премию Европейской киноакадемии.

Финальный список номинантов на 93-ю премию «Оскар» будет объявлен 15 марта. Церемония вручения наград пройдет 25 апреля.

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