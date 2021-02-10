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Кирилл Серебренников назвал Аграновича лучшим кандидатом на пост худрука «Гоголь-центра»

Семён Гудошников
Сегодня в 16:18

Кирилл Серебренников заявил, что новый худрук «Гоголь-центра» Алексей Агранович — лучший кандидат на этот пост в сложившейся ситуации, и он должен справиться со своей задачей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу театра.

По словам Серебренникова, Агранович любит театр, и сам талантливый актер. «В сложившейся ситуации это самая удачная кандидатура», — констатировал режиссер.

Тем временем Агранович назвал главной задачей в ближайшее время на новом посту — осуществить намеченные на 2021 год планы театра.

«„Гоголь-центр“ со всех точек зрения — организм живой, здоровый и энергичный. Моей главной задачей на ближайшее время будет помочь театру осуществить уже объявленные на 2021 год планы. Организм этот закаленный: говоря сегодняшним языком, обладает большим запасом антител и готов решать любые задачи», — цитирует его слова ТАСС.

Агранович отметил, что видит своей миссией «понять, как и в какую сторону „Гоголь-центр“ будет естественным образом эволюционировать». По его мнению, «важно оставаться театром сегодняшнего дня, а не прошлого, и не превратиться в памятник самому себе».

Серебренников возглавлял труппу «Гоголь-центра» в течение восьми лет, с момента его основания. В начале февраля стало известно, что власти Москвы решили не продлевать с ним контракт. Новым худруком будет назначен назначен Алексей Агранович. Здесь мы рассказываем о его карьере.

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