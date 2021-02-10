В России выявили менее 15 тыс. случаев заражения COVID-19. Впервые с середины октября

В России за сутки зарегистрировали 14 494 новых случая заражения коронавирусом, сообщает оперштаб по ситуации с заболеванием. Это минимум с 16 октября, когда суточный прирост заражений составил 14 937.
Больше всего новых заболевших в Москве, Петербурге, Московской, Нижегородской, Воронежской, Ростовской, Самарской и Свердловской областях, Пермском крае и Челябинской области.
Общее число выявленных пациентов с COVID-19 в стране увеличилось до 4 012 710. За последние сутки вылечились 22 575 человек, за все время — 3 516 461. За сутки умерли 536 пациентов, за весь период — 78 134. Количество активных случаев за последний месяц снизилось с 562 321 до 418 115.
В мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, число заразившихся коронавирусом достигло 106,9 млн человек, 2,3 млн из них умерли. Россия находится на пятом месте по числу заражений, на первом — США (27,1 млн). На втором месте — Индия (10,8 млн), на третьем — Бразилия (9,5 млн), на четвертом — Великобритания (3,9 млн).