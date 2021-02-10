В России выявили менее 15 тыс. случаев заражения COVID-19. Впервые с середины октября

В России за сутки зарегистрировали 14 494 новых случая заражения коронавирусом, сообщает оперштаб по ситуации с заболеванием. Это минимум с 16 октября, когда суточный прирост заражений составил 14 937.

Больше всего новых заболевших в Москве, Петербурге, Московской, Нижегородской, Воронежской, Ростовской, Самарской и Свердловской областях, Пермском крае и Челябинской области.