Рэперу Славе КПСС назначили 7 суток административного ареста за лозунги во время протеста 2 февраля

Рэпер Слава КПСС (Гнойный) получил семь суток административного ареста за видео, в котором Слава выкрикивает лозунги во время протестов, проходивших 2 февраля. Об этом сообщает «Медуза».

В ролике музыкант идет по Невскому проспекту. В нем слышны фразы «Долой испанскую инквизицию» и «Лизай, а не кусай, клитор — нежная штучка». Его привлекли за нарушение общественного порядка и грубую нецензурную брань. В протоколе говорилось о выкрикивании «выражений, содержащих в себе название половых органов».

Вячеслав Машнов (настоящее имя рэпера) был признан виновным в мелком хулиганстве. Протокол на него составили 6 февраля, в день, когда его доставили в полицию и отпустили до заседания суда.

23 и 31 января, а также 2 февраля по всей России прошли митинги в поддержку Алексея Навального. Акции не были согласованы с властями и завершились массовыми задержаниями. Последние стихийные демонстрации начались после того, как суд по требованию ФСИН заменил Алексею Навальному условный срок по делу «Ив Роше» на реальный.