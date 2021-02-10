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В США приостановили продажу части бизнеса TikTok

Валерия Корниенко
Сегодня в 19:11

Администрация президента США Джо Байдена отложила продажу части глобального бизнеса TikTok американским компаниям на неопределенный срок. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Сделка между китайской ByteDance — владельцем TikTok — и американскими Oracle и Walmart приостановлена до окончания ревизии деятельности Дональда Трампа в области защиты от потенциальных угроз национальной безопасности со стороны Китая.

ByteDance до сих пор ведет переговоры со спецслужбами США по вопросам безопасности данных американцев и недопущения доступа к ним китайского правительства.

По данным WSJ, сделку также затруднила успешная защита ByteDance в американских судах: компании удалось оспорить главный запрет Трампа на работу TikTok в стране.

Пока неизвестно, каким будет решение Байдена. Представитель Совета национальной безопасности Белого дома Эмили Хорн заявила о разработке «комплексного подхода», который устранит «весь спектр угроз». Источник издания утверждает, что одним из возможных решений конфликта может стать создание компании-посредника, которая будет управлять данными пользователей TikTok.

В августе прошлого года Дональд Трамп подписал указ о блокировке TikTok. Он объяснял свое решение опасениями за персональные данные американцев, которые сервис может передавать госорганам Китая. Запрет несколько раз откладывался и из‑за решения суда не вступил в силу.

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