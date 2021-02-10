В США приостановили продажу части бизнеса TikTok

Администрация президента США Джо Байдена отложила продажу части глобального бизнеса TikTok американским компаниям на неопределенный срок. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Сделка между китайской ByteDance — владельцем TikTok — и американскими Oracle и Walmart приостановлена до окончания ревизии деятельности Дональда Трампа в области защиты от потенциальных угроз национальной безопасности со стороны Китая.

ByteDance до сих пор ведет переговоры со спецслужбами США по вопросам безопасности данных американцев и недопущения доступа к ним китайского правительства.

По данным WSJ, сделку также затруднила успешная защита ByteDance в американских судах: компании удалось оспорить главный запрет Трампа на работу TikTok в стране.

Пока неизвестно, каким будет решение Байдена. Представитель Совета национальной безопасности Белого дома Эмили Хорн заявила о разработке «комплексного подхода», который устранит «весь спектр угроз». Источник издания утверждает, что одним из возможных решений конфликта может стать создание компании-посредника, которая будет управлять данными пользователей TikTok.

В августе прошлого года Дональд Трамп подписал указ о блокировке TikTok. Он объяснял свое решение опасениями за персональные данные американцев, которые сервис может передавать госорганам Китая. Запрет несколько раз откладывался и из‑за решения суда не вступил в силу.