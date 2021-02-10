Старейшая жительница Европы выздоровела от COVID-19 накануне своего 117-летия

Самый старый человек в Европе, сестра Андре (рожденная как Люсиль Рандон) выжила после коронавируса, сообщает Би-би-си. Жительница Франции оправилась от болезни за несколько дней до своего 117-го дня рождения.

Монахиня сдала положительный тест на COVID-19 16 января, ее заболевание протекало бессимптомно. Она рассказала, что даже не подозревала о заражении.

В течение болезни сестра Андре находилась в изоляции от других жителей дома престарелых Святой Екатерины Лабуре в Тулоне. Теперь, когда тест на коронавирус показал отрицательный результат, женщина готовится к празднованию своего 117-летия.

Сестра Андре родилась 11 февраля 1904 года. Она — самый старый из живущих европейцев. В мире старейшим человеком считается 118-летняя японка Канэ Танака, родившаяся 2 января 1903 года.

В начале февраля от коронавируса умер 100-летний британский ветеран Томас Мур. Он стал известен после того, как устроил в апреле 2020 года благотворительный марафон с целью сбора средств для медиков. В итоге ему удалось выручить больше 30 млн фунтов стерлингов (около 3 млрд рублей).