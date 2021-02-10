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Зак Снайдер представил новый образ Джокера в исполнении Джареда Лето

Юлия Онодэра
Сегодня в 4:26

Зак Снайдер представил новый образ Джокера в исполнении Джареда Лето из режиссерской версии фильма «Лига справедливости», которая выйдет 18 марта 2021 года на HBO Max. Фотографии актера опубликовал Vanity Fair.

Обновленный Джокер оказался гораздо более мрачным и пугающим, чем предыдущая версия, которую зрители видели в картине Дэвида Эйра «Отряд самоубийц» 2016 года.

Изначально Снайдер планировал продолжить работать над франшизой DC и рассчитывал включить персонажа Джокера в более поздние свои проекты. Однако режиссеру не удалось закончить даже работу над «Лигой справедливости» из‑за конфликта с Warner Bros и личной трагедии.

Представить свое видение фильма и свою версию конфликта Джокера и Бэтмена кинематографисту предложило руководство HBO Max. В итоге Снайдер смонтировал четырехчасовую картину, в которой появились новые сцены и даже герои.

«Я всегда намеревался привести Джокера в этот мир», — признался режиссер. По его мнению, культовый персонаж должен выглядеть зловеще. Джокер Снайдера одет в больничный халат со значками правоохранительных органов и хирургическую маску.

В картине Джокер появится в сновидениях Бэтмена, которые приходят к нему после того, как Дарксайд уничтожает планету. Издание называет злодея «своего рода призраком грядущего Рождества, дающим мотивацию через ужас».

«Самое классное в этой сцене то, что Джокер говорит напрямую с Бэтменом о Бэтмене. Это Джокер, анализирующий Бэтмена, то, кто он и что он. Это тот эпизод, который, как мне кажется, заслужили фанаты вселенной DC», — сказал Снайдер.

В ноябре Снайдер опубликовал черно-белый трейлер режиссерской версии «Лиги справедливости». В нем впервые показали новый дизайн злодея Степпенвулфа. Цветной тизер, вышедший летом, можно посмотреть здесь.

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