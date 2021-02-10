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Издание Koza Press покончившей с собой журналистки Ирины Славиной закрывается

Валерия Корниенко
Сегодня в 14:55

Нижегородское издание Koza Press погибшей журналистки Ирины Славиной прекращает свое существование. Об этом в фейсбуке сообщила ее дочь Маргарита Мурахтаева.

Ирина Славина, главный редактор Koza Press, совершила самосожжение 2 октября напротив здания нижегородского МВД. За несколько минут до этого она написала в фейсбуке: «В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию».

Накануне самоубийства у Славиной прошел обыск по делу о нежелательной организации, которое возбудили против нижегородского предпринимателя и пастафарианца Михаила Иосилевича. В ходе обыска у журналистки и ее семьи изъяли флешки, ноутбуки, компьютер и телефоны.

До этого в отношении главреда Koza Press было возбуждено несколько административных дел, связанных с ее журналистской деятельностью и гражданской позицией. Так, в июне на нее завели дело по статье о распространении заведомо ложной информации за публикацию о жителе города Кстово, который, по данным Славиной, вернувшись из Испании, не соблюдал карантин, хотя был заражен коронавирусом. В полиции тогда сказали, что герой статьи не выходил из дома.

Еще одно административное дело на Славину возбудили из‑за поста в фейсбуке. После того как в Шахунье открыли мемориальную доску в честь Сталина, журналистка предложила переименовать этот город в Ша***ню [ерунду]. За это с журналистки взыскали 70 тыс. рублей.

После смерти журналистки Маргарита Мурахтаева обвинила власти и правоохранительные органы в постоянном давлении на нее и пообещала продолжить работу над Koza Press. Следователи трижды отказались возбуждать уголовное дело о доведении Ирины Славиной до самоубийства.

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