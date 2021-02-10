Мишель Обама выпустит детское кулинарное шоу на Netflix

Программа выйдет 16 марта и будет состоять из 10 эпизодов. Обама не только снялась в передаче, но и выступила ее исполнительным продюсером.

Бывшая первая леди США Мишель Обама запустит на стриминговом сервисе Netflix детское кулинарное шоу «Ваффлс + Моти». Об этом она написала в твиттере.

В шоу Обама выступит владелицей «причудливого супермаркета», а ее напарниками станут куклы Ваффлс и Моти, которые работают в ее магазине. Вместе персонажи будут путешествовать в волшебной тележке для покупок и искать ингредиенты для своих блюд по всему миру.

В 2018 году экс-президент США Барак Обама и его супруга Мишель заключили многолетнее партнерство с Netflix. Среди проектов их продюсерской компании для сервиса — документальный фильм «Американская фабрика», завоевавший «Оскар», и картина по автобиографии Мишель Обамы «Becoming. Моя история».