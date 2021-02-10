80% населения России знает о митингах в поддержку Навального

Более 80% жителей России хотя бы раз слышали об акциях протеста в поддержку Алексея Навального. За последние четыре года это самый высокий уровень осведомленности о недовольствах в стране, сообщают аналитики «Левада-центра».

Респондентам задавали вопрос: «Знаете ли вы о недавних протестных акциях?» Из них 21% заявили, что внимательно следят за событиями, связанными с Навальным, а 59% хоть раз что‑то слышали об этом. Только 19% участников опроса ничего не знают о январских митингах.

Самыми осведомленными стали молодые люди от 18 до 24 лет: 27% внимательно следили, 58% что‑то слышали. Меньше всех событиями интересовались люди от 40 до 54 лет (20% следили, 58% слышали).

При этом выйти протестовать из‑за экономической ситуации в стране готовы 17% опрошенных, из‑за политической — 15%. В прошлом году показатели составляли 23 и 19% соответственно.

Чаще всего респонденты связывали участие в митингах с недовольством положением дел в стране (43%). 28% считают, что протестующим заплатили, а 25% уверены, что большинство приходят на подобные акции ради интереса или за компанию. Только 16% ответили, что выйти на улицу людей побудил арест Алексея Навального.

Протесты начались 17 января, когда оппозиционера задержали в аэропорту Шереметьево сразу после возвращения из Германии. На следующий день полиция начала задерживать первых активистов в поддержку Навального.

23 и 31 января, а также 2 февраля акции, организованные соратниками Навального, прошли по всей стране. Последние стихийные митинги начались после того, как суд по требованию ФСИН заменил оппозиционеру условный срок по делу «Ив Роше» на реальный.