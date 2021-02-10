Монеточка и Сергей Бурунов спели «Белые розы» группы «Ласковый май»

Певица Монеточка и актер Сергей Бурунов исполнили кавер на песню «Белые розы» группы «Ласковый май». Они представили на него клип, который можно посмотреть на ютьюбе.

Трек прозвучит в комедийном фильме «Родные», в котором Монеточка и Бурунов исполнили главные роли. Ролик для песни снял Жора Крыжовников, который вместе с Алексеем Казаковым написал сценарий к картине.