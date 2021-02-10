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В России увеличат в четыре раза штрафы за неповиновение силовикам на митингах

Валерия Корниенко
Сегодня в 16:25

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон об увеличении штрафов за неповиновение сотрудникам правоохранительных органов во время массовых акций. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Штраф за неповиновение сотруднику МВД, Росгвардии, ФСИН, ФСБ, ФСО для физлиц вырос с 500-1000 рублей до 2-4 тыс. рублей. Самым серьезным наказанием останется 15 суток ареста. Кроме штрафа и заключения под стражу, за сопротивление силовикам предусмотрены обязательные работы на срок от 40 до 120 часов.

В случае повторных неповиновений суд может назначить более серьезные штрафы. Организатору или участнику публичного мероприятия придется выплатить уже не 5000 рублей, а 10-20 тыс. рублей. В качестве санкции также предусматривается арест на 30 суток, а еще обязательные работы на срок от 100 до 200 часов.

Этот же закон ужесточает требования, которые относятся к организации и финансированию массовых акций. Статью 20.2 КоАП дополнили двумя новыми частями, которые предусматривают для физлиц штраф в 10-20 тыс. рублей или до 40 часов обязательных работ. Должностные лица за нарушения будут обязаны выплатить штраф в размере от 20 до 40 тыс. рублей, юрлица — от 70 до 200 тыс. рублей.

Во многих странах существует такая ответственность, и ее несут те, кто проводит митинги, их организует. С тем чтобы была обеспечена прозрачность за целевым использованием денежных средств. Потому что собирают на митинг, а потом кладут в карман. Поэтому еще раз хочу подчеркнуть: в большинстве стран Европы, в США все эти вопросы законодательно решены.
Вячеслав Володин
Спикер Госдумы

23 и 31 января, а также 2 февраля по всей России прошли многочисленные митинги в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Они не были согласованы с властями и завершились массовыми задержаниями. По информации «ОВД-Инфо», всего на акциях в поддержку Навального задержали около 11 тыс. человек. Сторонники оппозиционера сказали, что не будут проводить митинги до начала весны. Однако накануне команда Навального анонсировала новую акцию, предложив людям постоять во дворах с фонариками.

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