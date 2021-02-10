В России увеличат в четыре раза штрафы за неповиновение силовикам на митингах

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон об увеличении штрафов за неповиновение сотрудникам правоохранительных органов во время массовых акций. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Штраф за неповиновение сотруднику МВД, Росгвардии, ФСИН, ФСБ, ФСО для физлиц вырос с 500-1000 рублей до 2-4 тыс. рублей. Самым серьезным наказанием останется 15 суток ареста. Кроме штрафа и заключения под стражу, за сопротивление силовикам предусмотрены обязательные работы на срок от 40 до 120 часов.

В случае повторных неповиновений суд может назначить более серьезные штрафы. Организатору или участнику публичного мероприятия придется выплатить уже не 5000 рублей, а 10-20 тыс. рублей. В качестве санкции также предусматривается арест на 30 суток, а еще обязательные работы на срок от 100 до 200 часов.

Этот же закон ужесточает требования, которые относятся к организации и финансированию массовых акций. Статью 20.2 КоАП дополнили двумя новыми частями, которые предусматривают для физлиц штраф в 10-20 тыс. рублей или до 40 часов обязательных работ. Должностные лица за нарушения будут обязаны выплатить штраф в размере от 20 до 40 тыс. рублей, юрлица — от 70 до 200 тыс. рублей.