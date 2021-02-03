Серебренников покинет «Гоголь-центр», OQJAV выпустила новый клип и другие новости дня

В ночь на 3 февраля в Москве и Петербурге прошли стихийные митинги в поддержку Алексея Навального. На акциях задержали сотни человек, сотрудники полиции применяли против протестующих резиновые дубинки и электрошокеры.

Департамент культуры Москвы не продлит контракт с худруком «Гоголь-центра» Кириллом Серебренниковым. Режиссер возглавляет театр на протяжении восьми лет.

В России за сутки выявили 16 474 случая коронавируса — на 169 меньше, чем вчера. Общее число зарегистрированных пациентов с COVID-19 увеличилось до 3 901 204.

Аналитики выяснили, что 15% россиян боятся вакцин от коронавируса из‑за чипов и заговоров. Самые настороженные — в Иркутске, Хабаровске и Архангельске.

Светооператор Московской филармонии Станислав Семенюк, который вывел на стену концертного зала надпись «Свободу политзаключенным!», уволился. После акции руководство оказало на него давление.

В 2020 году число изнасилований и покушений на них в России увеличилось на 11,3% — до 3535 случаев. Рост преступлений в этой категории зафиксировали впервые за 15 лет.

76-летняя португальская актриса Лидия Франку обвинила Адама Драйвера в нападении. По ее словам, актер применил к ней физическую силу на съемках фильма «Человек, который убил Дон Кихота».

Власти Амстердама закроют «район красных фонарей», чтобы сделать общественное пространство более доступным. Заведения с секс-работницами переедут в другую часть города.

15 февраля Россия возобновит полеты в Армению и Азербайджан. А с 8 февраля вновь будут ходить пассажирские поезда в Беларусь.

Центр фотографии им. братьев Люмьер закроет выставочные залы и переедет из «Красного Октября». Текущие выставки продлятся до 23 февраля включительно.

Вышел трейлер документального фильма «Amend: The Fight for America» о 14-й поправке к Конституции США. Также появился второй трейлер документалки «Билли Айлиш: Слегка размытый мир».

Группа OQJAV выпустила клип на песню «4 птицы». В видео показывают мужчину, который приходит к психотерапевту и рассказывает о своих переживаниях.