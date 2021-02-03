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Россия возобновит авиасообщение с Арменией и Азербайджаном

Валерия Корниенко
Сегодня в 16:23

Правительство России решило с 15 февраля возобновить авиасообщение с Арменией и Азербайджаном. Об этом сообщает «Интерфакс».

Рейсы Москва-Ереван будут выполняться четыре раза в неделю, рейсы Москва-Баку — дважды в неделю.

Кроме того, с 8 февраля Россия возобновит на взаимной основе пассажирское железнодорожное сообщение с Беларусью. Поезда будут следовать по маршруту Минск-Москва-Минск, а также по маршрутам Москва-Калининград, Калининград-Санкт-Петербург с возможностью остановки в Минске.

С 8 февраля также увеличивается число регулярных авиарейсов Москва-Минск с трех до пяти в неделю. К тому же запускаются полеты в Минск из Петербурга и Ростова-на-Дону — по одному рейсу в неделю.

Россия прекратила международное пассажирское сообщение с 27 марта 2020 года из‑за пандемии COVID-19. С августа полеты начали постепенно восстанавливаться. Сейчас из страны можно улететь уже в 20 стран.

Так, с 27 января рейсы из России возобновились в Индию, Вьетнам, Финляндию и Катар.

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