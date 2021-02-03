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Из Московской филармонии ушел светооператор, который поддержал политзаключенных проекцией на стене

Валерия Корниенко
Сегодня в 17:20

Светооператору Московской филармонии Станиславу Семенюку пришлось уволиться после того, как он вывел на стену концертного зала надпись «Свободу политзаключенным!». Об этом сообщил его друг, глава пресс-службы партии «Яблоко» Игорь Яковлев у себя в фейсбуке.

Надпись появилась на стене Концертного зала Чайковского 31 января. Строчку с призывом добавили к привычной информации о покупке билетов на сайте учреждения. Пианистка Варвара Непомнящая подтвердила, что надпись транслировалась перед началом концерта. Один из снимков с проекцией сделала ее мать.

По словам Яковлева, после этой акции руководство филармонии начало оказывать давление не только на Семенюка, но и на его коллег по отделу. В итоге светооператору пришлось написать заявление об увольнении по собственному желанию.

«Стас проработал в филармонии пять лет и, насколько я знаю, всегда был там на хорошем счету. Стас очень талантливый художник по свету. Надо ли говорить, что его начальство не возражало против увольнения и даже не попросило его доработать положенные две недели», — написал Яковлев.

Сам Семенюк подтвердил информацию о своем уходе в эфире «Дождя». По словам светооператора, сначала его отстранили от управления, затем он написал объяснительную, а уже после заявление об увольнении.

Он отметил, что переживает за своих коллег из филармонии и затрудняется сказать, отразится ли на них его поступок. О своих намерениях вывести лозунг на стену, по его словам, он никому не говорил.

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