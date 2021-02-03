Власти Амстердама закроют район красных фонарей. Заведения переедут в другую часть города

В Амстердаме по решению властей закроют квартал красных фонарей. Об этом сообщает The Guardian.

Муниципальный совет города поддержал предложение мэра Фемке Халсемы. Инициатива входит в план по перезагрузке туризма, согласно которому власти хотят изменить имидж Амстердама, ассоциирующегося со свободной продажей каннабиса и секс-приключениями.

Квартал красных фонарей расположен в историческом районе Де Валлен. Секс-работницы в витринах заведений стали достопримечательностью столицы Нидерландов, и по мнению Халсемы, женщинам оказывают нежелательное внимание и оскорбляют.

Мэрия намерена открыть «эротический центр» для секс-работниц в другой части Амстердама, но пока неизвестно, где именно. Вместе с тем, лоббистская группа Red Light United провела опрос, показавший, что 90% сотрудниц публичных заведений хотели бы остаться в Де Валлене, потому что там всегда есть клиенты.

Мэр считает, что закрытие квартала красных фонарей поможет привлечь больше туристов в город, сделать общественное пространство более доступным и расширить зеленые зоны.

С 1 января 2020 года власти Амстердама запретили туристические экскурсии по улице красных фонарей, чтобы снизить нагрузку на район, а также защитить права работников секс-индустрии.