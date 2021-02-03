перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Вышел трейлер документалки «Amend: The Fight for America» о 14-й поправке к Конституции США 11:57
В России за сутки выявили 16 474 случая коронавируса 11:38
Компания Playrix братьев Бухманов из Вологды заняла третье место по доходам среди разработчиков игр 11:19
Gage Skidmore/Flickr 76-летняя португальская актриса Лидия Франко обвинила Адама Драйвера в нападении
76-летняя португальская актриса Лидия Франко обвинила Адама Драйвера в нападении 10:52
Создание хитов на кровати в новом трейлере документального фильма о Билли Айлиш 10:16
Власти Амстердама закроют район красных фонарей. Заведения переедут в другую часть города 9:38
Лейбл Sacred Bones выпустит альбом, записанный ребенком в утробе 9:03
Илон Маск провел эфир в соцсети Clubhouse. После этого инвесторы вложились в компанию, но не в ту 3:50
JeffBezos/Instagram Джефф Безос покинет пост гендиректора Amazon
Джефф Безос покинет пост гендиректора Amazon 3:07
Департамент культуры Москвы не продлит контракт с худруком «Гоголь-центра» Кириллом Серебренниковым 2:01
В Москве и Петербурге начались стихийные митинги в поддержку Навального. Участников задерживают 1:14
HBO выпустил тизер-трейлер сериала «The Nevers» о супергероях викторианской эпохи 0:00
Британские ученые: загрязнение воздуха снижает когнитивные навыки Вчера в 23:06
amypohler/Instagram В сети появился трейлер нового фильма Эми Полер «Мокси»
В сети появился трейлер нового фильма Эми Полер «Мокси» Вчера в 22:32
США, Великобритания и Германия потребовали немедленно освободить Навального Вчера в 22:16
Дело младшей сестры Хачатурян вернули в прокуратуру на доследование Вчера в 21:45
Госфильмофонд опубликовал в интернете редкие архивные фильмы Вчера в 21:40
Посмотрите, как из космоса выглядит закат полной Луны. Она расплющивается! Вчера в 21:22
Iceage/YouTube Датские панки Iceage выпустили клип на песню «The Holding Hand»
Датские панки Iceage выпустили клип на песню «The Holding Hand» Вчера в 21:10
Навального отправили в колонию, Дудь поддержал протестующих и другие новости дня Вчера в 20:48 Дайджест
Отключить рекламу

Вышел трейлер документалки «Amend: The Fight for America» о 14-й поправке к Конституции США

Константин Зорниченко
Сегодня в 11:57

Стриминговый сервис Netflix показал трейлер документального сериала «Amend: The Fight for America», подробно знакомящий с 14-й поправке к Конституции США. Ролик можно посмотреть на ютьюбе.

Поправка ввела предоставление гражданства любому лицу, родившемуся на территории США, и запрет на лишение прав иначе как по приговору суда. По сути она провозгласила равенство всех граждан независимо от цвета кожи и ввела наказание штатов за нарушение этих предписаний.

Помимо экспертов, спикерами в проекте выступят артисты Аря Шахиди, Сэмюэл Л. Джексон, Джозеф Гордон-Левитт, Махершала Али и Педро Паскаль. Создали шоу Роуб Имбриано и Том Йеллин. Рассказчиком и исполнительным продюсером выступил Уилл Смит.

Премьера «Amend: The Fight for America» состоится на Netflix 17 февраля.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
мультфильм
Душа
Новый мультфильм студии Pixar, рассуждающий о смерти и скоротечности жизни, которую не стоит растрачивать впустую
рок
«Сплин»
Одни из главных отечественных рок-героев 90-х
триллер
Дьявол в деталях
Еще один «Настоящий детектив»
драматический
Человек из Подольска
Абсурдистская комедия о том, какой должна быть полиция в идеальном мире
боевик
Охотник на монстров
Милла Йовович снова сражается с тварями из иного измерениями
мелодрама
Рассекая волны
Мелодрама Ларса фон Триера про девушку с золотым сердцем
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить