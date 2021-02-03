Вышел трейлер документалки «Amend: The Fight for America» о 14-й поправке к Конституции США

Стриминговый сервис Netflix показал трейлер документального сериала «Amend: The Fight for America», подробно знакомящий с 14-й поправке к Конституции США. Ролик можно посмотреть на ютьюбе.

Поправка ввела предоставление гражданства любому лицу, родившемуся на территории США, и запрет на лишение прав иначе как по приговору суда. По сути она провозгласила равенство всех граждан независимо от цвета кожи и ввела наказание штатов за нарушение этих предписаний.