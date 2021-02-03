Исследование: 15% россиян боятся вакцин от коронавируса из‑за чипирования и заговоров

Аналитики выяснили, что 15% россиян боятся вакцин от коронавируса из‑за чипов и заговоров. Результаты опросов пользователей соцсетей и мессенджеров опубликованы на сайте компании Tazeros Global Systems.

Специалисты опросили 1 млн жителей страны и выяснили, что только 20,7% готовы привиться от COVID-19 прямо сейчас. При этом ответы людей отличаются в зависимости от региона. В крупных городах большинство пользователей согласны пройти вакцинацию, чтобы иметь возможность путешествовать. Чипирования в основном боятся в Иркутске, Хабаровске и Архангельске.

Согласно исследованию, 116,7 тыс. не доверяют российскому препарату, 114,6 тыс. боятся побочных эффектов, 146 тыс. не будут прививаться без объяснения причины. 37,1 тыс. будут ждать вакцину из США, 78 тыс. — из Китая. 43,9 тыс. ответили, что считают прививку неэффективной из‑за мутаций вируса, а 72,3 тыс. респондентов уже переболели и имеют антитела. Американскую вакцину в основном ждут в Москве.

Аналитики использовали открытые комментарии из соцсетей: Facebook (23%), «ВКонтакте» (27%), «Одноклассников» (19%), Instagram (24%). В 7% случаев рассматривались сообщения из открытых чатов и каналов в мессенджерах. В каждом комментарии исследователи выделили осмысленную часть и группировали их с точки зрения текстового значения.

В январе апелляционный суд провинций Чинча и Писко в Перу обвинил миллиардера Билла Гейтса, инвестиционного банкира Джорджа Сороса, а также членов семьи миллиардеров Рокфеллеров в «создании» пандемии коронавируса. Перуанские СМИ опубликовали постановление, которое относится к апелляции на продление ареста обвиняемого в изнасиловании. Судьи Тито Гальегос, Луис Легия и Тони Чангарай объяснили невозможность детального рассмотрения дела конспирологической теорией, согласно которой пандемию создали «авторы нового мирового порядка» и «доминирующие над миром криминальные элиты».