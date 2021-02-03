В Москве и Петербурге начались стихийные митинги в поддержку Навального. Участников задерживают

В Москве и Петербурге после оглашения решения суда по делу против Алексея Навального начались стихийные митинги в его поддержку. Сторонники политика вышли на Тверскую улицу и Невский проспект, там их начали задерживать сотрудники полиции. В столице протестующие пытались выйти к Манежной площади, однако силовики оцепили ее и закрыли проход на Красную площадь. Также правоохранители перекрыли Лубянскую площадь и потребовали приостановить работу станций метро «Охотный ряд», «Площадь революции» и «Александровский сад».

Участников несанкционированной акции, собравшихся на Тверской улице и в прилежащих переулках, полиция оттеснила в направлении Пушкинской площади. Часть людей задержали в районе отеля Ritz-Carlton. В Дмитровском переулке силовики применили против митингующих резиновые дубинки.

В Петербурге протестующие собрались у Гостиного двора и направились по Невскому проспекту в сторону Дворцовой площади. Власти города приостановили работу станций метро «Невский проспект», «Площадь Восстания» и «Маяковская». По информации издания «Бумага», полиция задерживает участников шествия, используя электрошокеры.

Журналисты сообщают о попытках силовиков помещать их работе и задержаниях корреспондентов в желтых жилетах с надписью «Пресса». Среди попавших в автозаки представителей СМИ уже оказались сотрудницы The Bell Анастасия Стогней и Валерия Позычанчюк, а также журналистка «Важных историй» Екатерина Аренина.

Видеооператор проекта Real View Федор Худокормов пострадал от рук одного из силовиков: тот жестоко ударил его дубинкой во время съемки. В интервью для телеграм-канала Avtozak Худокормов рассказал, что сотрудник органов так отреагировал на просьбу не толкать работающего журналиста.