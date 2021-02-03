В Москве и Петербурге начались стихийные митинги в поддержку Навального. Участников задерживают

В Москве и Петербурге после оглашения решения суда по делу против Алексея Навального начались стихийные митинги в его поддержку. Сторонники политика вышли на Тверскую улицу и Невский проспект, там их начали задерживать сотрудники полиции.
В столице протестующие пытались выйти к Манежной площади, однако силовики оцепили ее и закрыли проход на Красную площадь. Также правоохранители перекрыли Лубянскую площадь и потребовали приостановить работу станций метро «Охотный ряд», «Площадь революции» и «Александровский сад».
Участников несанкционированной акции, собравшихся на Тверской улице и в прилежащих переулках, полиция оттеснила в направлении Пушкинской площади. Часть людей задержали в районе отеля Ritz-Carlton. В Дмитровском переулке силовики применили против митингующих резиновые дубинки.
В Петербурге протестующие собрались у Гостиного двора и направились по Невскому проспекту в сторону Дворцовой площади. Власти города приостановили работу станций метро «Невский проспект», «Площадь Восстания» и «Маяковская». По информации издания «Бумага», полиция задерживает участников шествия, используя электрошокеры.
Журналисты сообщают о попытках силовиков помещать их работе и задержаниях корреспондентов в желтых жилетах с надписью «Пресса». Среди попавших в автозаки представителей СМИ уже оказались сотрудницы The Bell Анастасия Стогней и Валерия Позычанчюк, а также журналистка «Важных историй» Екатерина Аренина.
Видеооператор проекта Real View Федор Худокормов пострадал от рук одного из силовиков: тот жестоко ударил его дубинкой во время съемки. В интервью для телеграм-канала Avtozak Худокормов рассказал, что сотрудник органов так отреагировал на просьбу не толкать работающего журналиста.
По подсчетам «ОВД-инфо», на данный момент задержаны более 900 человек. В Москве полиция отвезла в отделения более 700 человек, в Петербурге — свыше 150. Единичные задержания также зафиксированы в Ижевске, Омске, Челябинске, Уфе, Кирове, Чебоксарах, Краснодаре, Мытищах и Люберцах.
Задержания еще продолжаются в центре Москвы в районе Кузнецкого моста и Неглинной улицы. По данным «Медиазоны», силовики ищут протестующих во дворах и задерживают участников акции даже в подземке.
Количество людей, принявших участие в стихийных акциях, пока точно неизвестно. Однако, по утверждению «Фонтанки», только в Петербурге на улицы вышли свыше 200 человек. Среди них были рэперы Оксимирон и Слава КПСС.
Вечером 2 февраля Мосгорсуд заменил условный срок Алексея Навального по делу «Ив Роше» — 3,5 года лишения свободы — на реальный. С учетом проведенных под домашним арестом месяцев политику придется провести в колонии общего режима 2 года и 8 месяцев.