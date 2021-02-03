В России за сутки выявили 16 474 случая коронавируса во всех регионах, сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием. Это на 169 заразившихся меньше, чем было вчера.

Больше всего новых заболевших в Петербурге, Москве, Московской, Нижегородской, Воронежской, Ростовской, Свердловской, Самарской областях, Красноярском крае и Вологодской области.