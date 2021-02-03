В России за сутки выявили 16 474 случая коронавируса во всех регионах, сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием. Это на 169 заразившихся меньше, чем было вчера.
Больше всего новых заболевших в Петербурге, Москве, Московской, Нижегородской, Воронежской, Ростовской, Свердловской, Самарской областях, Красноярском крае и Вологодской области.
Общее число зарегистрированных пациентов с COVID-19 в стране увеличилось до 3 901 204. За последние сутки вылечились 24 822 человека, за все время — 3 365 367. За сутки умерли 526 пациентов, за все время — 74 684.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире число заразившихся коронавирусом превысило 103,8 млн человек, 2,2 млн из них умерли. Россия находится на пятом месте по числу заражений, на первом — США (26,4 млн). На втором месте — Индия (10,7 млн), на третьем — Бразилия (9,2 млн), на четвертом — Великобритания (3,8 млн).