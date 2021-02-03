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76-летняя португальская актриса Лидия Франко обвинила Адама Драйвера в нападении

Константин Зорниченко
Сегодня в 10:52

Лидия Франко, 76-летняя португальская актриса, заявила, что Адам Драйвер применил к ней физическую силу на съемках фильма «Человек, который убил Дон Кихота». Об этом сообщает La Tercera.

В подкасте Era O Que Falvava Франко, которую записали в титрах комедии как Паникующую женщину № 1, рассказала, во время съемок одной из сцен Драйвер напал на нее. Причем это не имело никакого отношения в сюжету эпизода.

По ее словам, во время работы над картиной Драйвер вел себя высокомерно и просил команду уйти с площадки на время репетиций. Он требовал, чтобы статисты не смотрели ему в глаза и грозил увольнением. Артистка заявила, это даже было прописано в его контракте.

После инцидента с нападением Франко обратилась к продюсерам, но они сказали, что из‑за подписанных бумаг ничего не могут поделать. Они предложили ей покинуть проект, но та отказалась.

Представители Драйвера пока что никак не прокомментировали слова артистки.

Вчера стало известно, что Мэрилина Мэнсона выгнали из лейбла и убрали из двух сериалов после серии обвинений в абьюзе. Актриса и модель Эван Рейчел Вуд рассказала, что музыкант стал ухаживать за ней, когда она была тинейджером. Позже он начал манипулировать ею и заставлял подчиняться ему. После публикации Вуд еще как минимум четыре женщины выступили с обвинениями в адрес Брайана Уорнера (настоящее имя Мэнсона).

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