Беседа с психотерапевтом в клипе OQJAV «4 птицы»

В видео показывают мужчину, который приходит к психотерапевту и рассказывает о своих переживаниях. Роли в клипе исполнили участники коллектива и актриса Екатерина Рогачкова.

«Один из самых талантливых „злодеев“ философии Фридрих Ницше сказал: „Если ты долго смотришь в бездну, то бездна тоже смотрит в тебя“. В применении к нашему клипу эта максима могла бы звучать так: „Если ты долго ходишь к психотерапевту, однажды психотерапевт приходит к тебе“», — прокомментировал для «Медузы» видео участник группы Ярослав Тимофеев.

Трек «4 птицы» стал частью альбома «Кромешна», увидевшего свет в ноябре прошлого года. Работа над пластинкой продолжалась два года, а из‑за пандемии коронавируса музыкантам пришлось записывать партии поодиночке.