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Центр фотографии им. братьев Люмьер закроет выставочные залы и переедет из «Красного Октября»

Валерия Корниенко
Сегодня в 15:07

С 24 февраля Центр фотографии им. братьев Люмьер прекращает деятельность выставочных залов в «Красном Октябре» и переезжает на новое место. Об этом «Афише Daily» сообщила пресс-служба арт-площадки.

Текущие выставки — «Роб Вудкокс. Природные связи» и «Москва Наума Грановского 1920–1980» — продлятся до 23 февраля включительно. После закрытия залов Галерея им. братьев Люмьер и книжный магазин продолжат работу по новому адресу (Большая Полянка, 61, стр. 1), но будут открыты для посещения только по предварительной договоренности.

«Сразу несколько факторов привели меня к решению о закрытии выставочной деятельности на „Красном Октябре“ и переходу к работе в формате частной галереи и фонда, которые я планирую открыть уже в марте», — рассказала ТАСС основательница Центра Наталья Григорьева-Литвинская.

Одной из причин стала периодическая труднодоступность одного из первых арт-кластеров Москвы: проезд на «Красный Октябрь» затруднен из‑за различных перекрытий, и в таких условиях частному музею «почти не остается возможностей для развития», отмечает собеседница агентства.

К тому же, по ее словам, трудно выдерживать конкуренцию с государственными музеями «на фоне регулярных бесплатных дней, льгот» и дотаций.

«По своей сути организация выставок и их проведение — это меценатская деятельность, которую мы вели все эти годы с большой любовью к фотографии и своим посетителям», — говорит Григорьева-Литвинская.

Центр фотографии имени братьев Люмьер появился на территории бывшей кондитерской фабрики «Красный Октябрь» 2 марта 2010 года. Арт-пространство включает в себя три выставочных зала, галерею коллекционной фотографии, книжный магазин PhotoBookPoster, библиотеку и кафе. Деятельность Центра направлена на изучение и популяризацию отечественной и зарубежной фотографии, поддержку молодых российских авторов, а также на исследования в области медиакультуры.

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