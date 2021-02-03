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Департамент культуры Москвы не продлит контракт с худруком «Гоголь-центра» Кириллом Серебренниковым

Юлия Онодэра
Сегодня в 2:01

Департамент культуры Москвы не продлит контракт с художественным руководителем театра «Гоголь-центр» Кириллом Серебренниковым. Об этом сообщил ТАСС.

Серебренников возглавляет труппу театра в течение восьми лет, с момента его основания. За это время, как отметил режиссер, «Гоголь-центр» выпустил 60 премьерных спектаклей, провел 35 гастролей и заработал около миллиарда рублей.

«За эти годы в театре на Казакова 8 произошло множество событий, его посетили сотни тысяч зрителей, мы заработали немало денег, а аншлаги стали постоянным явлением. Число зрителей, посетивших „Гоголь-центр“ за 8 лет — примерно миллион человек», — сказал Серебренников.

В своей речи на восьмом дне рождении театра 2 февраля режиссер назвал «Гоголь-центр» смыслом жизни и поблагодарил коллег и зрителей, а также бывшего депутата Госдумы и руководителя Департамента культуры Москвы Сергея Капкова, поддержавшего проект.

«Восемь с половиной лет и „Гоголь-центр“ — это то, что останется со мной на всю оставшуюся бесконечность», — сказал Серебренников. Контракт худрука, по его же словам, «заканчивается в двадцатых числах февраля».

На прошлой неделе театр открыл продажу билетов на первую премьеру 2021 года — спектакль «Человек без имени». Также в январе в сети появился трейлер нового фильма Серебренникова «Петровы в гриппе».

Кроме того, режиссер анонсировал в начале года кинопроект «Силиконовая дура». А в прошлом году он дал большое интервью изданию The Hollywood Reporter, в котором рассказал о суде по делу «Седьмой студии» и работе над нашумевшим балетом «Нуреев» в Большом театре.

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