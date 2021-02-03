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Создание хитов на кровати в новом трейлере документального фильма о Билли Айлиш

Константин Зорниченко
Сегодня в 10:16

Появился второй трейлер документального фильма «Билли Айлиш: Слегка размытый мир». Ролик можно посмотреть на ютьюбе.

Фильм расскажет о том, как Билли Айлиш и ее брат Финнеас записывали дома первый альбом артистки «When We All Fall Asleep, Where Do We Go?», о ее детстве, отношениях с семьей и жизни вне сцены. Судя по трейлеру, в документалке будет раскрыта тема столкновения с большой популярностью и успехом в подростковом возрасте.

Режиссером документальной ленты выступил Эр Джей Катлер, известный по фильмам «Если я останусь», «Сентябрьский номер» и сериалу «Нэшвилл». «Билли Айлиш: Слегка размытый мир» можно будет посмотреть с 26 февраля 2021 года на платформе Apple TV+ и в кинотеатрах.

Недавно поклонники раскритиковали Билли Айлиш за незнание цен. Певица случайно заказала 70 коробок хлопьев для завтрака вместо одной, потому что не знала, сколько они стоят.

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