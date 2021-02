Создание хитов на кровати в новом трейлере документального фильма о Билли Айлиш

Появился второй трейлер документального фильма «Билли Айлиш: Слегка размытый мир». Ролик можно посмотреть на ютьюбе.

Фильм расскажет о том, как Билли Айлиш и ее брат Финнеас записывали дома первый альбом артистки «When We All Fall Asleep, Where Do We Go?», о ее детстве, отношениях с семьей и жизни вне сцены. Судя по трейлеру, в документалке будет раскрыта тема столкновения с большой популярностью и успехом в подростковом возрасте.