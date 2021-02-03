В России впервые с 2005 года выросло число изнасилований

В России в 2020 году было зарегистрировано на 11,3% больше (3535) случаев изнасилования и покушений на сексуальное насилие, чем годом ранее. Рост преступлений в этой категории зафиксирован впервые с 2005 года, пишут «Открытые медиа» со ссылкой на статистику МВД.

Пятнадцать лет назад количество изнасилований и покушений на них увеличилось за год на 4,9% (9222 случаев), после чего в течение 14 лет число зарегистрированных преступлений на сексуальной почве постоянно шло на спад.

С чем связан рост показателей по изнасилованиям и покушениям, в последних отчетах МВД и Генпрокуратуры о состоянии преступности не уточняется.

Одна из возможных причин — повышение уровня агрессии в период изоляции, которая соблюдалась в связи с пандемией коронавируса, предположила в разговоре с «Открытыми медиа» соосновательница сети взаимопомощи для женщин «Ты не одна» Алена Попова. «Многие агрессоры, которые раньше били женщин, оказавшись запертыми дома, буквально сошли с ума», — заявила она.

В крупных городах количество заявлений об изнасилованиях могло увеличиться потому, что все больше жертв осознают необходимость обратиться за помощью и наказать насильника, отметила она.