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В России недосчитались 500 тыс. человек, в Польше запретили аборты и другие новости дня 20:31 Дайджест
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В России недосчитались 500 тыс. человек, в Польше запретили аборты и другие новости дня

Семён Гудошников
Сегодня в 20:31

Россия поднялась на восемь позиций в индексе восприятия коррупции от Transparency International. Теперь она 129-я — рядом с Азербайджаном, Габоном, Малави и Мали.

Население России в 2020 году снизилось более чем на 500 тыс. человек. Это рекордный показатель за 15 лет.

Мосгорсуд признал законным заключение Алексея Навального под стражей. Он останется в СИЗО до заседания по вопросу о замене его условного срока по делу «Ив Роше» на реальный.

Любовь Соболь и Олега Навального задержали на 48 часов после обысков. Официальная причина — подозрение в нарушении санитарно-эпидемиологических норм.

В России выявили 19 138 новых случаев коронавируса. Общее число зарегистрированных заражений достигло 3 793 810.

В российских паспортах запретили ретушировать фотографии. А еще — делать снимки в цветных линзах, очках с тонированными стеклами и одежде, закрывающей часть подбородка.

УЕФА решил не менять формат и даты проведения чемпионата Европы по футболу-2020. Как и планировалось ранее, матчи пройдут в 12 европейских городах, включая Петербург.

С 1 февраля место телеканала «Супер» займет «Суббота!». Его лицами станут популярные блогеры: Стас Круглицкий, Марина Федункив, Верона и Мария Миногарова.

В Петербурге закрылся кафе-бар «Продукты». Его владелица собирается открыть заведение в новом месте, немного изменив концепцию.

Польша ввела запрет на аборты, несмотря на многочисленные протесты. Теперь прервать беременность можно только в случае изнасилования, инцеста или угрозы жизни матери.

В Новой Зеландии начались съемки сиквела «Тора» от Тайки Вайтити. Исполнитель главной роли Крис Хемсфорт объявил об этом красиво — фотографией с племенем маори в традиционных костюмах.

Xiu Xiu анонсировали новый альбом и представили клип «A Bottle of Rum». Ждать пластинку осталось недолго — до 26 марта.

HBO Max планирует создать анимационный сериал по мотивам «Игры престолов». Проект пока на ранней стадии разработки, но им занимается лично Джордж Мартин.

В сети появился трейлер шпионского триллера «Игры шпионов» с Бенедиктом Камбербатчем. Российская премьера ленты намечена на 18 марта.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

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  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

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Человек из Подольска
Абсурдистская комедия о том, какой должна быть полиция в идеальном мире
мелодрама
Рассекая волны
Мелодрама Ларса фон Триера про девушку с золотым сердцем

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