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Несмотря на протесты, Польша окончательно вводит запрет на аборты

Виктория Шанина
Сегодня в 18:29

Правительство Польши объявило о вступлении в силу запрета на аборты. Теперь аборт разрешается только в случае изнасилования, инцеста или когда беременность угрожает жизни матери, сообщает Би-би-си.

Конституционный суд страны решил, что нерожденный ребенок — это человек, которому гарантируется право на жизнь в соответствии с Конституцией. Представительница международного юридического центра Ordo Iuris Каролина Павловска сказала, что это также защищает от дискриминации больных детей и детей с инвалидностью.

Решение вызвало массовые демонстрации по стране, так как оно отменило разрешение 1993 года на аборты в случае серьезных и необратимых аномалий плода. Такие заболевания, как синдром Дауна или будущая инвалидность ребенка теперь не считаются достаточным основанием для прерывания беременности. Поляки вышли на улицы с красными сигнальными ракетами и плакатами с лозунгом: «Свободный выбор, а не террор».

Консервативное правительство Польши, прочно связанное с католической церковью, поддержало решение суда и отдало полиции приказ разогнать толпу за нарушение коронавирусных ограничений.

В стране и раньше действовали одни из самых строгих европейских законов об абортах. За год проводится около 1000 законных прерываний беременности, при этом 200 тыс. женщин выезжают проводить процедуру за границей.

В ноябре из‑за протестов власти Польши отложили введение запрета на аборты. Конституционный суд принял решение запретить аборты по медицинским показаниям еще 23 октября, а документ должен был вступить в силу 2 ноября.

«Идет дискуссия, и было бы хорошо уделить время диалогу и поиску нового решения в этой сложной и эмоциональной ситуации», — комментировал представитель премьер-министра Польши Михал Дворчик.

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