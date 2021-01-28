Любовь Соболь и Олега Навального задержали на 48 часов после обысков

Директор Фонда борьбы с коррупцией (организация признана в России иноагентом) Иван Жданов сообщил Олег Навальный сейчас находится в статусе подозреваемого. Согласно опубликованным документам ему вменяют нарушение санитарно-эпидемиологических правил по части 1 статьи 236 УК.

Правоохранительные органы задержали на 48 часов Олега Навального и продюсера ютьюб-канала «Навальный Live» Любовь Соболь . До этого в их квартирах прошли обыски.

Любовь Соболь также задержана как подозреваемая в нарушении санитарно-эпидемического режима, рассказал ее адвокат Владимир Воронин.

27 января силовики провели обыски в квартирах Алексея Навального и его брата Олега, у соратников оппозиционера, в офисе ФБК и в студии «Навальный Live». Иван Жданов опубликовал видео из квартиры возле метро «Автозаводская», где сейчас живет Юлия Навальная, на котором слышно, как дверь в квартиру пытаются выломать.

Все обыски, уточнил Жданов, провели в результате акций протестов. По словам источника «Интерфакса», в деле пока нет фигурантов.

23 января в городах России прошли несанкционированные митинги в поддержку арестованного Алексея Навального. Только в Москве на них задержали более 600 человек. Во время акций произошли столкновения протестующих и силовиков. По всей стране возбуждено несколько десятков уголовных дел.

В день проведения демонстраций, Департамент здравоохранения Москвы сообщил, что в акциях участвовали 19 зараженных коронавирусом. Источник ТАСС утверждает, что вышеупомянутое дело завели именно из‑за этого.