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HBO Max планирует создать анимационный сериал по мотивам «Игры престолов»

Юлия Онодэра
Сегодня в 6:20

На стриминговом сервисе HBO Max может появиться анимационный сериал по мотивам «Игры престолов». Об этом рассказал The Hollywood Reporter.

По словам издания, проект пока находится в ранней стадии разработки. В настоящее время компания встречается с потенциальными сценаристами, которые могли бы продолжить популярную франшизу.

О каких именно событиях расскажет сериал, пока неизвестно. Однако, как отмечают источники, анимационным проектом вместе с главой драматических проектов HBO Франческой Орси занимается сам писатель Джордж Мартин.

Шоу будет ориентировано на взрослую аудиторию. Его задумка, по информации THR, появилась еще до того, как конкурирующая с HBO компания Disney объявила о релизе сразу двух десятков сериалов по вселенным «Звездных войн» и Marvel.

«Усилия HBO Max по добыче прав на такую интеллектуальную собственность, как „Гарри Поттер“, комиксы DC и „Секс в большом городе“ являются частью более масштабной стратегии, направленной на то, чтобы лучше позиционироваться свою родительскую компанию WarnerMedia в будущем», — отмечает издание.

На прошлой неделе стало известно, что HBO запустила работу над вторым приквелом «Игры престолов» — экранизацией цикла Джорджа Мартина «Сказки о Дунке и Эгге». Кроме того, компания снимет спин-офф «Дом Дракона» по книге «Пламя и кровь».

В 2019 году телесеть также пыталась поставить сериал о первой битве людей и белых ходоков «Долгая ночь». В проекте должна была поучаствовать двукратная номинантка на «Оскар» Наоми Уоттс, но шоу закрыли после показа пилотного эпизода.

Финальная серия «Игры престолов» вышла 20 мая 2019 года, ее посмотрело рекордное количество зрителей. В России сервис «Амедиатека», который должен был транслировать премьеру одновременно со всем миром, задержал показ на полтора часа.

Многие фанаты остались недовольны событиями финального сезона, петицию с требованием переснять его подписало больше миллиона человек. При этом программный директор телеканала HBO Кейси Блойс посчитал его вполне логичным, однако отказался комментировать итоги.

Также ранее Джордж Мартин, автор первоисточника «Игры престолов» цикла «Песнь льда и пламени», попрощался с сериалом. Он намекнул, что у следующих книг, возможно, будет другой финал.

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