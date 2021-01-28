В Новой Зеландии начались съемки сиквела «Тора» от Тайки Вайтити

Крис Хемсворт опубликовал пост в инстаграме из Новой Зеландии и объявил о начале съемок «Тор: Любовь и гром». Фотография собрала уже более 2,5 млн лайков.

На фото из съемочной команды есть только Крис Хемсворт и режиссер картины Тайка Вайтити. Вместе с ними представители племени маори в национальных костюмах. Актер опубликовал пост в День Австралии, 26 января, и предложил сделать его датой исцеления от эпидемии, разрушения культуры древних народов и разделения семей.