В Новой Зеландии начались съемки сиквела «Тора» от Тайки Вайтити

Крис Хемсворт опубликовал пост в инстаграме из Новой Зеландии и объявил о начале съемок «Тор: Любовь и гром». Фотография собрала уже более 2,5 млн лайков.
На фото из съемочной команды есть только Крис Хемсворт и режиссер картины Тайка Вайтити. Вместе с ними представители племени маори в национальных костюмах. Актер опубликовал пост в День Австралии, 26 января, и предложил сделать его датой исцеления от эпидемии, разрушения культуры древних народов и разделения семей.
Хемсворт сыграет главную роль в фильме режиссера Тайка Вайтити. Картина «Тор: Любовь и гром» станет уже четвертой частью истории о супергерое с тяжелейшим молотом. Вайтити пообещал, что его лента будет очень романтичной и безбашенной. Премьера назначена на 6 мая 2022 года.
В новом «Торе» также снимется Мэтт Деймон, Кристиан Бейл сыграет Горра Мясника Богов, а Крис Пратт выступит в роли Звездного Лорда.