В Петербурге закрылся кафе-бар «Продукты»

Петербургский кафе-бар «Продукты» на набережной Фонтанки закрылся. Об этом пишут «Собака.ру» и «Бумага» со ссылкой на владелицу заведения Лизу Извозчиковой.

По ее словам, причиной закрытия стал конфликт с арендодательницей — во время пандемии она не предоставляла скидки, потребовала повышения арендной платы на 150% с октября и уведомила о расторжении договора через суд.

Извозчикова сказала, что «Продукты» откроются на новом месте. Помещение уже найдена, сейчас предпринимательница находится в поиске соинвесторов. Она отмечает, что бар сохранит название, но его концепция немного изменится.

Эстетика проекта, говорит Извозчикова, станет более «взрослой». Упор на музыку и алкоголь сохранится, но большее внимание будет уделено закускам.