Суд отказался выпустить Навального из «Матросской тишины»

Мособлсуд отклонил апелляцию защиты Алексея Навального относительно его задержания на 30 суток. Об этом сообщает корреспондент «Медузы».

Заключение оппозиционера под стражу суд признал законным, оно продлится до 15 февраля. К тому времени должно пройти заседание по вопросу о смене условного срока Навального по делу «Ив Роше» на реальный.

«Мне все было понятно еще до начала заседания, спасибо», — прокомментировал политик решение Мособлсуда.

Алексея Навального задержали 17 января на паспортном контроле в аэропорту Шереметьево сразу после его прилета из Берлина, где он проходил лечение и реабилитацию после отравления химическим оружием.

Во ФСИН Навального обвинили в неоднократных нарушениях испытательного срока по делу «Ив Роше». С 29 декабря он находился в федеральном розыске.

29 января пройдет заседание, на котором рассмотрят вопрос о замене Навальному условного срока по делу «Ив Роше» на реальный. Если политика признают виновным в уклонении от контроля ФСИН, он получит 3,5 года лишения свободы за вычетом 10 месяцев, которые уже отбыл под домашним арестом.