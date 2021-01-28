В российских паспортах запретили ретушировать фотографии

В России 11 января в силу вступил новый регламент МВД, который запрещает ретушировать и обрабатывать фотографию для паспорта. На это обратила внимание «Российская газета».

Согласно новым правилам, граждане не могут предоставлять даже минимально отретушированный портрет на документ, поскольку все особенности лица должны быть отображены достоверно. Также теперь запрещено делать снимки в изменяющих цвет глаз линзах, очках с тонированными стеклами, в форме, верхней одежде и шарфах, закрывающих часть подбородка.

Фотография должна «соответствовать возрасту гражданина на день подачи заявления». Для тех, кто оформляет паспорт через портал госуслуг, теперь есть еще одно нововведение — возможность приостановить процедуру его оформления на срок не дольше 30 календарных дней в случае неявки заявителя в течение трех дней после приглашения на прием в подразделение по вопросам миграции.

МВД совместно с Минцифры, правительством Москвы и другими госорганами планирует ввести в Москве электронные паспорта с чипами в этом году. Документ будет представлять собой пластиковую карточку формата ID1 (размером с банковскую) с электронным носителем информации отечественного производства.