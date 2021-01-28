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В России за сутки выявили 19 138 случаев коронавируса

Константин Зорниченко
Сегодня в 11:36

В России за сутки выявили 19 138 случаев коронавируса во всех регионах, сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием. Это на 1397 заразившихся больше, чем было вчера.

Больше всего новых заболевших в Москве, Петербурге, Московской, Нижегородской, Воронежской, Ростовской, Свердловской областях, Красноярском, Хабаровском, Пермском краях и Вологодской области.

Общее число зарегистрированных пациентов с COVID-19 в стране увеличилось до 3 793 810. За последние сутки вылечились 26 775 человек, за все время — 3 229 258. За сутки умер 575 пациент, за все время — 71 651.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире число заразившихся коронавирусом превысило 100,8 млн человек, больше 2,1 млн из них умерли. Россия находится на четвертом месте по числу заражений, на первом — США (25,5 млн). На втором и третьем — Индия (10,7 млн) и Бразилия (8,9 млн).

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