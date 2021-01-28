В России за сутки выявили 19 138 случаев коронавируса во всех регионах, сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием. Это на 1397 заразившихся больше, чем было вчера.

Больше всего новых заболевших в Москве, Петербурге, Московской, Нижегородской, Воронежской, Ростовской, Свердловской областях, Красноярском, Хабаровском, Пермском краях и Вологодской области.