В России за сутки выявили 19 138 случаев коронавируса во всех регионах, сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием. Это на 1397 заразившихся больше, чем было вчера.
Больше всего новых заболевших в Москве, Петербурге, Московской, Нижегородской, Воронежской, Ростовской, Свердловской областях, Красноярском, Хабаровском, Пермском краях и Вологодской области.
Общее число зарегистрированных пациентов с COVID-19 в стране увеличилось до 3 793 810. За последние сутки вылечились 26 775 человек, за все время — 3 229 258. За сутки умер 575 пациент, за все время — 71 651.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире число заразившихся коронавирусом превысило 100,8 млн человек, больше 2,1 млн из них умерли. Россия находится на четвертом месте по числу заражений, на первом — США (25,5 млн). На втором и третьем — Индия (10,7 млн) и Бразилия (8,9 млн).