Британские шпионы приезжают в Москву в трейлере фильма «Игры шпионов» с Бенедиктом Камбербатчем

Картина, основанная на реальной истории, рассказывает о связи британского шпиона Гревилла Винна с полковником ГРУ Генштаба Министерства обороны СССР Олегом Пеньковским . В 1960 году во время визита в Москву Пеньковский вышел на контакт с Винном и предложил сотрудничество с британской разведкой в обмен на крупную сумму и гарантию помощи в побеге за границу. Информация, которую Пеньковский передавал на Запад, во многом помогла положить конец Карибскому кризису.

В сети появился трейлер шпионского триллера «Игры шпионов» («The Courier») с Бенедиктом Камбербатчем в главной роли. Ролик можно посмотреть на ютьюбе .

Режиссером фильма выступил Доминик Кук, известный по работе над сериалом «Пустая корона». Вместе с Камбербатчем в актерский состав вошли Джесси Бакли («Чернобыль», «Думаю, как все закончить»), Рейчел Броснахан («Камуфляж и шпионаж») и другие. Российская премьера ленты намечена на 18 марта.

В декабре прошлого года появился трейлер британо-американской драмы «The Mauritanian» («Мавританец» или «Заключенный номер 760») с Бенедиктом Камбербатчем. Действие фильма разворачивается вокруг заключенного тюрьмы Гуантанамо, обвиненного в теракте 11 сентября.