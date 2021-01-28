С 1 февраля место телеканала «Супер» займет «Суббота!», а лицами нового бренда станут популярные блогеры. Среди них Стас Круглицкий, Марина Федункив, Верона и Мария Миногарова, сообщает пресс-служба «Субботы!».

Новый канал для «ярких и активных девушек и их мужчин» станет частью экосистемы «Пятницы!» под руководством Николая Картозия. В эфире будут культовые сериалы, реалити-шоу и новости в развлекательном формате.

«Этот телеканал способен не только развлекать, но и мотивировать, вдохновлять! Мой идеальный рецепт субботы — как следует выспаться и позволить себе максимально расслабиться, разрешить маленькие слабости: например, включить любимый сериал и съесть что‑нибудь вкусненькое», — сказала участница шоу «Сomedy Woman» Марина Федункив.

Блогерка и модель Мария Миногарова станет не только лицом, но и ведущей ряда проектов «Субботы!». «Это интересный симбиоз интернета и телевидения. Зрители увидят все новые веяния, тренды. Лучшие фильмы, сериалы и развлекательные программы соберут вместе, и получится новый продукт!» — прокомментировала девушка.

«Я хочу попробовать себя в новой роли, не все же мне быть вайнером! Так что „Субботу!“ нужно обязательно смотреть, ведь там буду я!» — поделился Стас Круглицкий, который набрал популярность пародиями на мышление и привычки гламурных девушек.

Верона, сторонница боди-позитива и автор юмористических видео с миллионными просмотрами, описала свою идеальную субботу так: «Проснулись, потянулись, улыбнулись, положили колбаску на булочку, налили чайку и отдыхаем! Ведь для чего иначе существует этот день?!»