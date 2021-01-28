Россия поднялась на восемь позиций в индексе восприятия коррупции. Теперь она рядом с Габоном и Мали

Россия поднялась на восемь строчек — с 137-й на 129-ю — в индексе восприятия коррупции от международной организации Transparency International. Всего в рейтинге 180 государств.

На первых местах оказались Дания и Новая Зеландия, набравшие по 88 баллов (максимальный показатель — 100 баллов — говорит об отсутствии коррупции). На последних — Сирия (14), Сомали (12) и Южный Судан (12).

У России лишь 30 баллов (на 2 балла больше, чем в прошлом рейтинге). Столько же набрали Азербайджан, Габон, Малави и Мали.

Изменения России в рейтинге связано и переменами значения индекса для других стран и с включением или исключением некоторых государств из индекса. Сбор данных для рейтинга проводился в 2019 году, поэтому на него не повлияли протесты в Хабаровске и общественная реакция на отравление Алексея Навального, подчеркивают в Transparency International.

«Россия много лет занимает далеко не самые высокие места в индексе, что отражает отсутствие системного противодействия коррупции. В нашем случае оно подменяется единичными уголовными делами и точечными изменениями в законодательстве», — говорят в организации.

Тем не менее 129-я строчка — лучший показатель России с 2012 года. В 2019 году страна была 137-й, годом ранее — 138-й.

Список стран по индексу восприятия коррупции выходит с 1995 года. Он составляется на основе опросов экспертов и предпринимателей, проведенных независимыми организациями по всему миру.