Чемпионат Европы по футболу пройдет в Петербурге и еще 11 европейских городах

УЕФА решил не менять формат и даты проведения чемпионата Европы по футболу-2020. Как и планировалось ранее, матчи пройдут в 12 европейских городах, включая Петербург. Об этом говорится на сайте футбольного союза.

Кроме Петербурга Евро-2020 примут Лондон, Баку, Мюнхен, Рим, Амстердам, Бильбао, Бухарест, Будапешт, Копенгаген, Дублин и Глазго. Решение о допуске болельщиков на стадионы примут в апреле.

Президент УЕФА Александер Чеферин сказал, что настроен оптимистично и надеется, что ситуация с вирусом улучшится к началу турнира. «Важно дать городам-организаторам и правительствам как можно больше времени, чтобы сформировать точную картину того, чего ожидать в июне–июле», — отметил он.

Чемпионат Европы по футболу должен был пройти с 12 июня по 12 июля, но был перенесен на следующее лето из‑за пандемии коронавируса. Название при этом решили оставить прежним — Евро-2020.

Новые даты проведения чемпионата: 11 июня — 11 июля 2021 года. В Петербурге должны пройти три матча группового этапа и один четвертьфинал.