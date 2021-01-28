Население России в 2020 году снизилось более чем на 500 тыс. человек впервые за 15 лет

Сокращение населения России на фоне пандемии коронавируса составило 510,5 тыс. человек — это рекорд за последние 15 лет. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Росстата.

По данным аналитиков, на 1 января 2021 года в России проживали 146,2 млн человек, при том что на тот же день годом ранее — 146,7 млн. Это минимальный показатель с начала 2014 года, когда в России была зафиксирована численность в 143,7 млн человек.

К началу 2006 года численность населения страны снизилась до 143,2 млн человек со 143,8 миллиона в 2005-м — это прошлый рекорд.

РБК отмечает, что с начала 2020 года в России ускорилась естественная убыль населения. Она достигла 574,8 тыс. человек, что в два раза выше показателя за аналогичный период 2019 года. Избыточная смертность с января по ноябрь достигала 184,6 тыс. человек, что почти на 11% больше нормы последних лет.

В 2019 году естественная убыль населения России стала рекордной за 11 лет — 259,6 тыс. человек. В Минтруде тогда назвали эту цифру ожидаемой и обещали в следующем году принять дополнительные меры для улучшения демографической динамики.