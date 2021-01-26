перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
В Британии очередь пенсионеров за прививкой от COVID-19 приняли за нелегальный рейв 20:33
Вакцина от аллергии на кошек, кукла Берни Сандерса и другие новости дня 20:03 Дайджест
Michael Longmire/Unsplash Экс-главу московского подразделения ФСКН задержали за торговлю наркотиками
Экс-главу московского подразделения ФСКН задержали за торговлю наркотиками 19:49
В Госдуме предложили изобразить Владимира Путина на пятитысячной купюре 19:17
Куклу с мемом о Берни Сандерсе в варежках выставили на аукцион. Ее можно купить за 17 тыс. долларов 18:59
Посмотрите трейлер нового мультфильма Disney «Райя и последний дракон» 18:36
Портрет президента на 20-долларовой банкноте заменят на фото сбежавшей из рабства афроамериканки 18:27
Pearl Lam Galleries Китайский художник Чжан Хуань выступит на международном форуме Art Moscow Online
Китайский художник Чжан Хуань выступит на международном форуме Art Moscow Online 18:00
В Индии проведут экзамен на знание коров 17:54
Быт простых людей в трейлере документалки «Life in a Day» 17:02
Китайцы запустили систему распознавания собак по отпечатку носа 16:59
Роскомнадзор требует заблокировать ролик студенческого журнала Doxa о митингах 16:57
«Яндекс Go» предложил мэрии Москвы вакцинировать водителей и курьеров без российских паспортов 16:01
Пресс-материалы Лейбл «Ниша» отметит год существования шоукейс-вечеринкой
Лейбл «Ниша» отметит год существования шоукейс-вечеринкой 15:56
В Петербурге задержали руководителей поликлиники МВД по делу о торговле справками об инвалидности 15:54
Суд обязал Харви Вайнштейна выплатить 17 миллионов долларов по делам об изнасилованиях 15:26
Александр Гудков и Иван Дорн стали новыми ведущими шоу «Орел и решка» 15:25
Twitter запустит проект Birdwatch по борьбе с дезинформацией 15:13
«Музыченко»/YouTube Анна Музыченко представит спектакль «Bathroom»
Анна Музыченко представит спектакль «Bathroom» 14:34
Фонд «Нужна помощь» выпустит книжную серию, посвященную актуальным проблемам общества 14:30
Отключить рекламу
Дайджест

Вакцина от аллергии на кошек, кукла Берни Сандерса и другие новости дня

Константин Зорниченко
Сегодня в 20:03

В России впервые с начала ноября выявили меньше 19 тыс. заражений COVID-19. За сутки умерли 564 пациента.

Исследователи выяснили что пандемия коронавируса обострила социальное неравенство. На 400 млн увеличилось количество людей, которые живут менее чем на 1,9 доллара в день.

Ученые из Сеченовского университета разрабатывают вакцину, которая сможет избавить людей от аллергии на кошек. Прививка может появиться в 2021 году.

В Кремле сказали, что дворец из расследования Алексея Навального принадлежит предпринимателю. Его имя называть не стали.

Сервис «Яндекс Go» предложил мэрии Москвы вакцинировать водителей и курьеров вне зависимости от их гражданства и наличия полиса ОМС. Компания просит открыть для работников спецпункт.

Леонардо Ди Каприо написал открытое письмо Джо Байдену с призывом вступить в борьбу с климатическим кризисом. Он также поддержал решение президента вернуть США в Парижское соглашение.

В конце января закроется исторический паб The Lamb and Flag, который простоял в центре Оксфорда 450 лет, но не пережил пандемию. Заведение было одним из любимых мест Джона Толкина.

Депутат Госдумы Сергей Калашников предложил поместить портрет Владимира Путина на пятитысячную купюру. Так он прокомментировал решение правительства США заменить на фото сбежавшей из рабства афроамериканки портрет президента Эндрю Джексона на 20-долларовой банкноте.

Александр Гудков и Иван Дорн стали новыми ведущими шоу «Орел и решка». Впервые за все десять лет существования программы ее ведущими будут двое мужчин.

Куклу с мемом о Берни Сандерсе в варежках выставили на аукцион. Вырученные от продажи деньги пойдут на благотворительность.

Вышел первый трейлер нового мультфильма Disney «Райя и последний дракон». Картина расскажет историю об отважной воительнице из королевства Кумандра.

Актриса Анна Музыченко представит свой режиссерский дебют — спектакль «Bathroom». Музыку для постановки написала группа The Hatters.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
мультфильм
Душа
Новый мультфильм студии Pixar, рассуждающий о смерти и скоротечности жизни, которую не стоит растрачивать впустую
рок
«Сплин»
Одни из главных отечественных рок-героев 90-х
боевик
Чудо-женщина: 1984
Галь Гадот борется с дикой кошкой и бизнесменом в 80-х
драматический
Человек из Подольска
Абсурдистская комедия о том, какой должна быть полиция в идеальном мире
боевик
Охотник на монстров
Милла Йовович снова сражается с инопланетными тварями
приключение
Огонь
Константин Хабенский противостоит огню в новом фильме режиссера «Я худею» Алексея Нужного

Другие материалы по темам

Теги
Правительство Москвы
Госдума
Walt Disney
Люди
Джозеф Байден
Алексей Навальный
Берни Сандерс
Леонардо ДиКаприо
Владимир Путин
Сергей Калашников
Эндрю Джексон
Александр Гудков
Иван Дорн
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить