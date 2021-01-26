Вакцина от аллергии на кошек, кукла Берни Сандерса и другие новости дня

В России впервые с начала ноября выявили меньше 19 тыс. заражений COVID-19. За сутки умерли 564 пациента.

Исследователи выяснили что пандемия коронавируса обострила социальное неравенство. На 400 млн увеличилось количество людей, которые живут менее чем на 1,9 доллара в день.

Ученые из Сеченовского университета разрабатывают вакцину, которая сможет избавить людей от аллергии на кошек. Прививка может появиться в 2021 году.

В Кремле сказали, что дворец из расследования Алексея Навального принадлежит предпринимателю. Его имя называть не стали.

Сервис «Яндекс Go» предложил мэрии Москвы вакцинировать водителей и курьеров вне зависимости от их гражданства и наличия полиса ОМС. Компания просит открыть для работников спецпункт.

Леонардо Ди Каприо написал открытое письмо Джо Байдену с призывом вступить в борьбу с климатическим кризисом. Он также поддержал решение президента вернуть США в Парижское соглашение.

В конце января закроется исторический паб The Lamb and Flag, который простоял в центре Оксфорда 450 лет, но не пережил пандемию. Заведение было одним из любимых мест Джона Толкина.

Депутат Госдумы Сергей Калашников предложил поместить портрет Владимира Путина на пятитысячную купюру. Так он прокомментировал решение правительства США заменить на фото сбежавшей из рабства афроамериканки портрет президента Эндрю Джексона на 20-долларовой банкноте.

Александр Гудков и Иван Дорн стали новыми ведущими шоу «Орел и решка». Впервые за все десять лет существования программы ее ведущими будут двое мужчин.

Куклу с мемом о Берни Сандерсе в варежках выставили на аукцион. Вырученные от продажи деньги пойдут на благотворительность.

Вышел первый трейлер нового мультфильма Disney «Райя и последний дракон». Картина расскажет историю об отважной воительнице из королевства Кумандра.

Актриса Анна Музыченко представит свой режиссерский дебют — спектакль «Bathroom». Музыку для постановки написала группа The Hatters.